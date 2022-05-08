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На Волыни и Виннитчине священники УПЦ отпели погибших украинских военных

08.05.2022 / 13:10
На Волыни и Виннитчине священники УПЦ отпели погибших украинских военных
Источник: Центр информации УПЦ
Священники выразили соболезнование родным и близким

Священники Владимир-Волынской и Могилев-Подольской епархий Украинской Православной Церкви отпели погибших воинов ВСУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнование родным и близким.

Благочинный Крымненского округа Владимир-Волынской епархии УПЦ протоиерей Сергей Никонюк отпел воина Александра Савчука.

Священник выразил соболезнования родным, а также призвал молиться за мир и упокой души новопреставленного воина.

В Могилев-Подольске священнослужители отпели воина Игоря Пороха. В епархии выразили соболезнования родным и близким почившего Героя.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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