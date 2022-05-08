Управделами УПЦ рассказал о подвиге святых жен-мироносиц

Святые жены-мироносицы являются образцом истинного служения Господу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Сегодня Церковь Христова чтит память жен-мироносиц, верных спутниц Христа. Они являют образец истинного служения Господу. Это служение проявлялось не только в их видимых трудах, но и невидимых – в искренности и преданности Христу до конца», - отметил митрополит Антоний.

Архиерей напомнил, что святые жены-мироносицы самоотверженно прошли весь путь со Христом: сопровождали Его во время путешествий, разделяли всеобщее ликование, не оставили Учителя и на крестном пути, на Голгофе, у самого Креста. «Их искренность, смелость и самоотверженность, несравненная нежная любовь ко Христу вдохновляют и поныне на особую любовь ко Господу, стремление служить Ему до смерти», - добавил он.

«Будем ли верны Господу, когда не будет видимых проявлений Его присутствия в нашем понимании, когда тучи сгустятся над нами и когда почувствуем себя оставленными? Искренняя ли наша вера? Как поведем себя, если будем лишены привычного комфорта, будет литься клевета извне, а может и угрозы, когда все, что есть свято будет попираться и уничтожаться. Сохраним ли верность в таком случае? Хватит ли смелости?», – спрашивает владыка.

Управделами УПЦ считает, что служение Господу заключается в осознанном прохождении всех выпавших на долю испытаний, в принятии личной Голгофы, в сохранении верности Христу до конца.

«Христос никого не заставляет идти за Собой. Он не призывал и святых жен следовать за Ним. Они пошли сами по велению сердца – за вечной истиной и вечным спасением. Именно жены-мироносицы первыми возвестили миру о Воскресшем Христе. Какое доверие!», - пояснил архиерей.

Митрополит Антоний отметил, что женская природа – особенная, «в ней заложено столько самоотверженности, любви и терпения, без которых она не могла бы стать хорошей матерью, женой, помощницей, христианкой».

«Все эти прекрасные качества могут ожить в каждом и привести к духовным плодам, если сами, по велению сердца, а не для «галочки» пойдем за Христом. Ведь любые добродетели обретают смысл и красоту только тогда, когда искренне, всем сердцем познаём Христа, стремимся к Нему. Без этого любое служение – фальшиво и бессмысленно», – заключил иерарх УПЦ.