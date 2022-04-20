Во всех епархиях УПЦ помогает ВСУ, больницам, беженцам и нуждающимся

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Запорожском областном центре службы крови духовенство и верующие епархии сдали кровь для военных и гражданских людей, нуждающихся в этом. Акция состоялась в рамках общественно-церковного благотворительного проекта «Любовь милосердствует», который по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки проводится в рамках Запорожской епархии с 2011 года.

Волонтеры Кременчугской епархии отправили очередную помощь воинам ВСУ. Куратор по сортировке и логистике помощи беженцам и воинам протоиерей Константин Маслов отмечает, что в епархии с большим почитанием относятся к тому, чтобы приобрести именно те вещи или продукты, в которых нуждаются военные.

В селе Дмитровка настоятель иерей Сергей Василина передал гуманитарную помощь воинам ВСУ и переселенцам, проживающим на территории этого населенного пункта, а также пожертвование для приобретения топлива для нужд терробороны.

По инициативе прихожан Свято-Успенского кафедрального собора и настоятеля архимандрита Иосифа (Богайчик), к празднику Пасхи были собраны средства, на которые были приобретены необходимые вещи в специализированном доме ребенка Кременчуга.

На Закарпатье по инициативе настоятеля Покровского храма села Приборжавское протоиерея Александра Ряшко община села собрала и отправила пасхальные наборы в пострадавшие села Киевщины.

Одесская епархия продолжает миссию по поддержке переселенцев и жителей региона. Так, от имени общины Свято-Покровского храма УПЦ в Сарате настоятель храма протоиерей Александр Кравец и староста общины Владислав Середа посетили одиноких и нуждающихся местных жителей и вручили им продуктовые наборы и иконы Пресвятой Богородицы.

Также епархия отправила гуманитарный груз в село Великомихайловка. В Белгороде-Днестровском раздали нуждающимся 370 булок хлеба, 200 килограммов муки и 90 горячих обедов.

В Архангело-Михайловском женском монастыре Одессы в рамках проекта «Добро Объединяет» началась выпечка праздничных пасок. Ежегодно здесь выпекают около 10 тысяч пасок, а после – раздают нуждающимся. Но в этом году, с учетом сложившейся ситуации, сестры запланировали испечь более 12 тысяч пасок, которые будут розданы не только нуждающимся одесситам, но также переселенцам и военным.

В Полтавской епархии продолжает работу Гуманитарный центр, созданный по благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа.

Беженцы и вынужденные переселенцы из зоны активных боевых действий могут получить помощь в виде продуктов питания, средств личной гигиены, а также пообщаться со священниками и волонтерами.

Общественная организация «Миряне» в Горловской епархии УПЦ по инициативе и при поддержке команды народного депутата Украины Владимира Воронова раздали 3 тонны гуманитарной помощи жителям Славянска и Святогорской городской общины, территория которой охвачена боевыми действиями. Гуманитарный штаб развернулся на территории храма новомучеников и исповедников в Славянске.

«Помощь пытались распределить нуждающимся: пожилым людям и переселенцам. Памперсы и детское питание получили многодетные семьи», – сообщает представительница «Мирян» Анжела Тарасова.

По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия в наиболее пострадавшие районы Харькова была передана гуманитарная помощь.

Глава отдела по делам казачества Харьковской епархии протоиерей Сергей Скубченко вместе с воспитанниками Харьковской духовной семинарии посетили Областную клиническую травматологическую больницу Харьковского областного совета и передали от владыки врачам и пациентам в больнице мясные и рыбные консервные изделия, крупы и хлеб монастырской выпечки. Детям находящимся на стационаре было передано печенье и сладости.