УПЦ помогает беженцам, больницам, защитникам и всем нуждающимся

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Свято-Троицкий приход Киева передал помощь ликвидаторам Чернобыльской аварии, а также многодетным семьям и ветеранам труда.

В рамках сотрудничества Общество ветеранов-атомщиков и ликвидаторы аварии на ЧАЭС получили от духовенства пасхальные продуктовые наборы. Руководитель ОО «Луч 5-2» Александр Зеленцов пообщался со священнослужителями и поблагодарил их за их служение.

Также в течение апреля от Свято-Троицкого прихода было роздано около 4 тонн картофеля и более 1 тысячи продуктовых наборов для многодетных семей, вынужденных переселенцев и ветеранов труда.

БФ «ФАВОР» доставил гуманитарную помощь Дому милосердия в Почаев Тернопольской области. Помещение дома находится недалеко от Свято-Успенской Почаевской лавры. Под опекой монахинь во главе с настоятельницей Елизаветой находятся лица с инвалидностью, сироты, тяжелобольные и монахи пожилого возраста. В общей сложности это около 50 человек. Также с начала российского вторжения в Почаевском доме милосердия нашли убежище вынужденные переселенцы с пострадавших от войны территорий.

В благотворительный приют фондом были доставлены продукты питания долгого хранения, средства личной гигиены, памперсы для детей и взрослых, детское питание и лекарства.

Все эти вещи были приобретены и получены при содействии Румынской Православной Церкви, православных приходов в Италии и Черновицкой епархии УПЦ.

На Житомирщине в Центральный гуманитарный штаб Бердичева были завезены продукты питания для украинских защитников, которые собрали священнослужители и прихожане Свято-Николаевского собора города.

По благословению митрополита Николаевского и Очаковского Питирима, 29 апреля, возле кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы нуждающимся николаевцам была оказана гуманитарная помощь.

Груз прибыл из Одесской епархии. Доставлено 1 тысяч булок хлеба, куличи, испеченные в Иверском и Ильинском монастырях Одессы, а также 25 тонн воды из источника Свято-Успенского монастыря. Машину сопровождали архиепископ Арцизский Виктор и протоиерей Максимиан.

С благословения митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора Великоберезнянское молодежное братство святителя Нектария Эгинского реализовало ряд благотворительных проектов, направленных на помощь многодетным, престарелым и малоимущим семьям, а также вынужденным переселенцам и людям, находящимся на лечении.

Представители братства посетили малообеспеченные семьи, для которых передали продуктовые пакеты, закупленные лекарства, памперсы, средства личной гигиены, детское питание.

Также молодежь подготовила пасхальные корзины с куличами, сладостями, которые передали в реабилитационный центр для детей-инвалидов, который находится на территории Великоберезнянской больницы. В этом заведении находятся семьи переселенцев с больными детьми.

В Харьковской епархии настоятель Свято-Духовского храма города Богодухов совершил молебное пение в молитвенной комнате в честь преподобного Агапита Печерского в Коммунальном заведении «Богодуховский детский дом-интернат», а также поздравил преподавателей и воспитанников заведения с праздником Пасхи.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий передал продукты питания, монастырский хлеб и лекарства Защитникам Украины и харьковчанам, которые не покинули свои дома и живут под постоянными обстрелами на Северной Салтовке Харькова.

Во Львовской епархии супруга священника Ольга Буренко и волонтер Дмитрий Шуст выслали семена, которые собрали прихожане Свято-Покровского прихода Борислава, для уничтоженных оккупантами населенных пунктов Киевщины.

Духовенство и волонтеры Каменской епархии раздали гуманитарную помощь вынужденным переселенцам из зоны активных боевых действий.