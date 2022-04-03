Во всех епархия УПЦ помогают беженцам, военным, больницам и нуждающимся

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Благотворительный фонд «ФАВОР» направил продуктовые наборы для 70 беженцев из Николаева, которые нашли свое убежище в Кировоградской области. Передал помощь вынужденным переселенцам настоятель Покровского храма села Нерубайка Кировоградской области священник Василий Дубин.

В Черновцах хирургическое отделение Городской детской клинической больницы получило медицинские средства, собранные усилиями религиозной общины УПЦ в честь святителя Николая в городе Лекко (Италия). Помощь передали волонтеры из гуманитарного центра при Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, в который была привезена данная помощь.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента в Нежине была организована эвакуация многодетных семей и женщин с младенцами в западные регионы Украины.

Одесская епархия УПЦ передала от православных братьев из Румынии большую партию медикаментов Белгород-Днестровской многопрофильной городской больницы.

В состав данной помощи вошли многочисленные медицинские препараты, инструменты и материалы, получить которые удалось благодаря благотворительному Белгород-Днестровскому округу протоиерею Рустику Выходцеву. Отец Рустик провел ряд встреч и переговоров с руководством румынского города Тиргу Окна и благотворительным муниципалитетом Онешта по вопросу гуманитарной помощи городу Белгород-Днестровский.

Духовенство Измаильского благочиния регулярно оказывает помощь продуктам питания переселенцам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Кроме того, благочиние закупает медикаменты для Измаильской городской центральной больницы.

Также медикаменты были собраны и переданы военному госпиталю духовенством Арцизского благочиния. А духовенство и прихожане храма великомученика Иоанна Нового Сочавского организовали раздачу хлеба и продуктов питания всем нуждающимся.

На железнодорожном вокзале Одессы идет ежедневная раздача чая и сладостей. Духовенство одесских храмов, а также православная молодежь поддерживают прибывающих в город из зон боевых действий, а также провожающих и встречающих своих близких, работающих на вокзале или рядом с ним.

Клирик Херсонской епархии УПЦ протоиерей Геннадий Шкиль закупил лекарства и продукты питания для своих прихожан.

«Сегодня, когда в магазинах мало продуктов, некоторые вообще исчезли, а за теми, что есть, огромные очереди, которые не могут выстоять пожилые люди и мамочки с детьми, я решил тоже не оставаться равнодушным и на прошлой неделе съездить в Херсон в поисках любых продуктов, чтобы помочь предложить своим прихожанам, пожилым людям и многодетным семьям. Мир не без добрых людей! Все получилось и в минувшие выходные в храме мы издали продукты всем, кто пришел на богослужение», – написал священник на своем канале в Телеграм.

По благословению митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана в Киевские духовные школы от Тульчинской епархии УПЦ прибыла гуманитарная помощь, в состав которой входят крупы, продукты питания, консервации. Гуманитарный груз епархия собрала при поддержке мэра города Бершадь (Винницкая область).

Отмечается, что в Киевских духовных школах нашли свое убежище около 20 человек и более 40 беженцев ежедневно питаются в академической трапезной.

Ректор, преподаватели, студенты и воспитанники Киевской духовной академии и семинарии выражают благодарность всем, кто приобщился к сбору и доставке помощи в такой сложный период.

Настоятель Свято-Михайловского храма поселка Бабаи Харьковского района архимандрит Богдан продолжает оказывать помощь харьковчанам.

Администрация и коллектив Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы выразили благодарность митрополиту Харьковскому и Богодуховскому Онуфрию и протоиерею Евгению Легачу за пастырское окормление коллектива.

С благословения митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия настоятель храма святителя Николая Харькова оказывает благотворительную помощь харьковчанам. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Губаровка Богодуховского района иерей Николай Полянчиков оказывает благотворительную помощь семьям с детьми, передавая им детские средства гигиены и детское питание.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий передал продукты, медикаменты и средства гигиены харьковчанам, проживающим в жилом массиве Рогань Харькова.