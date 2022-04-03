Митрополит УПЦ рассказал о подвиге преподобного Иоанна Лествичника

Путь, которым ведёт своих последователей преподобный Иоанн Лествичник – это путь смирения и послушания.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, об этом сказал митрополит Филарет (Кучеров) в своем слове.

«В Неделю 4-ю Великого поста вспоминаем учителя благочестия, преподобного Иоанна Лествичника и его описание чудной духовной лествицы. По этой лествице преподобный Иоанн и сам взошел на Духовное Небо и завещал людям устремляться по ней в Царствие Небесное», - сказал митрополит.

Владыка отметил, что этот путь, эта лествица, возносящая человека к Богу, невероятно высокая и очень крутая.

«Того, кто решиться по ней идти, ожидает масса трудностей. Эта дорога не терпит спешки и безрассудства. Тот, кто станет на путь духовного делания без мудрого путеводителя, и будет пытаться пробежать эти ступени или перепрыгнуть через одну из них, тот, вероятнее всего, упадет в пропасть отчаяния. Из среды таких самонадеянных людей в течении истории выходили разные самозванцы, лжепророки и лжестарцы», - пояснил архиерей.

Путь, которым ведёт своих последователей преподобный Иоанн Лествичник – это медленный путь, путь смирения и послушания, - отметил митрополит Филарет.



«Лествица преподобного Иоанна состоит из 30 ступеней – это ровно столько, сколько лет было Спасителю, когда Он вышел на общественную проповедь. Каждая новая ступень этой лествицы – новая стадия духовного роста. В основание своего сооружения преподобный Иоанн положил знание о том, каким же должно быть человеку, желающему стать на путь совершенствования: «Христианин есть тот, кто, сколько возможно человеку, подражает Христу словами, делами и помышлениями, … веруя в Святую Троицу» (Слово 1. Об отречении от жития мирского)», - продолжил иерарх УПЦ.

Архиерей констатировал, что серьезной болезнью, способной обезобразить внутренний мир человека, является грех. «К моменту написания «Лествицы» преподобный Иоанн стал уже опытным духовным лекарем, способным распознавать откуда произрастает проявившая себя губительная страсть», - добавил он.

Также митрополит обратил внимание, что в своей книге подвижник наставляет как научиться прощать, как не осуждать и не лениться, как научиться обращаться со своим телом, чтобы держать его в чистоте, а ум – в трезвости, а еще и о том, как бороться с гордыней и унынием.

«Безусловно, рецепт, выписанный этом духовным лекарем, очень далек от лекарств со вкусом меда и малины. Это лекарство скорее распространяет аромат горьких трав. Но если человек возьмется за лечение систематически, серьёзно и с большой самоотдачей, то через время этот горький аромат очистит легкие человек задышат полной грудью – к нему вернется духовное здоровье. Внутренний мир человека будет исполнен чистой радости о живом и любящем Боге», - сказал владыка.

В завершении митрополит Филарет призвал по мере сил также двигаться этим благодатным путем и постараемся делать это искренне, с полным доверием Богу. «Будем усердны и в нынешнем труде сугубой молитвы и поста», - заключил он.