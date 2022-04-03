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У верующих УПЦ сегодня четвертая Неделя Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника

03.04.2022 / 16:15
У верующих УПЦ сегодня четвертая Неделя Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника
Источник: Центр информации УПЦ
К святому часто обращаются с просьбами об укреплении духа и веры, о помощи в борьбе с пороками, он помогает преодолеть страсти, найти покой и примириться

В четвертую Неделю Великого поста верующие Украинской Православной Церкви отмечают день памяти преподобного Иоанна Лествичника.

К святому часто обращаются с просьбами об укреплении духа и веры, о помощи в борьбе с пороками, он помогает преодолеть страсти, найти покой и примириться, сообщает Центр информации УПЦ.

Святой Иоанн родился в Константинополе и получил хорошее образование. В 16 лет юноша перебрался в Египет и стал послушником монастыря, расположенного на Синайской горе.

Через четыре года молодой человек принял постриг и прожил под духовным руководством старца по имени Мартирий еще пятнадцать лет.

После смерти учителя Иоанн стал отшельником и прожил сорок лет в монастыре пустыни Фола.

В возрасте семидесяти пяти лет Иоанн Лествичник был избран игуменом Синайской обители и управлял монастырем четыре года до своей смерти в 649 году. Как раз в этот период и было написано, по просьбе Иоанна Раифского, главное произведение преподобного Иоанна под названием «Лествица».

Опираясь на образ библейской лестницы, увиденной Иаковом, эпизод из книги Бытия 28: 12, он составил руководство для начинающих по достижению совершенства. Это произведение, как и примыкающее к ней слово «К пастырю» стало жемчужиной аскетической письменности Церкви.

УПЦ
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