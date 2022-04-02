Священники УПЦ вывезли из Луганской области более 550 беженцев

Священники Луганской и Днепропетровской епархий Украинской Православной Церкви организовали эвакуацию для жителей обстреливаемого Лисичанска и окрестных населённых пунктов.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой епархии, архимандрит Мефодий (Агафоновы) и протоиерей Андрей Пинчук эвакуировали 557 человек.

Людей вывезли на автобусах в безопасные места. Часть из них смогут остановиться в приюте для беженцев, организованном отцом Андреем в селе Волосское под Днепром.

Также сообщается, что были спасены люди с инвалидностью из Авдеевки Донецкой области.

Как сообщалось ранее, настоятель Архангело-Михайловского храма в селе Волосское Днепропетровской епархии УПЦ, основатель благотворительного фонда «Помогаем» протоиерей Андрей Пинчук и его помощники начали совершать поездки в горячие точки.Отец Андрей и волонтёры вывозят с территорий, где сильные обстрелы, мирный жителей. Больше всего поездок было совершено в Харьков, также - в Херсонскую, Донецкую, Луганскую и Харьковскую области.

Также в селе Волосское с 27 февраля действует Шелтер временного пребывания переселенцев с детьми и лиц с инвалидностью. Там беженцы могут отдохнуть и спланировать свои дальнейшие действия.

Еще одним направлением деятельности команды отца Андрея Пинчука является помощь беженцам с эвакуацией за границу.

По состоянию на 21 марта, из горячих точек было вывезено 1192 человека, шелтер принял 909 беженцев, 743 человека благодаря помощи волонтёров и их партнёров выехали в Польшу, Литву, Чехию, Эстонию, Австрию, Германию, Испанию и Португалию.

Телефон для тех, кто хочет эвакуироваться из зоны обстрелов: 067-561-57-89.

Телефон для тех, кто хочет найти временный приют в шелтере: 0-800-300-229.

Телефон для тех, кто хочет эвакуироваться за границу: 067-523-38-47.