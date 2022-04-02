В епархиях УПЦ совершили чин отпевания погибших украинских воинов

В Черниговской, Полесской, Ровенской, Житомирской епархиях Украинской Православной Церкви священники совершили чин отпевания и похорон украинских воинов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Новгород-Северском Спасо-Преображенском монастыре священники отпели воина Владислава Шинкаренко, погибшего 26 марта в Донецкой области.

С благословения митрополита Полесского и Сарненского Анатолия отпевание воина Тараса Свиридюка в Введенском храме села Линчин возглавил протоиерей Владимир Чернюшок – настоятель Михайловского храма села Михалин. Архиерей выразил соболезнования родным и близким погибшего воина.

На Ровенщине в селе Шубков похоронили молодого воина Николая Ковальца. Отпевали военнослужащего в Николаевской церкви совершили священники Ровенской епархии УПЦ, чин погребения возглавил архимандрит Василий Ващик.

«Искренние соболезнования семье и Царство Небесное воину», – говорится в сообщении.

На Бердичевщине Житомирской области провели в последний путь жителя села Быстрык Сергея Томчука. Чин отпевания погибшего совершил настоятель Свято-Ильинского храма протоиерей Владислав Асафов.

Военнослужащий героически погиб 24 марта при обороне города Изюм Харьковской области. В родном селе Сергея Томчука в последний путь провели его земляки и жители других сел Райгородокской общины и города Бердичева.

«Глубокие соболезнования родным и близким воина. Мы сохраним память о нашем земляке, настоящем сыне украинской земли», – сказал священник УПЦ.