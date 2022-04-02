В УПЦ помогают защитникам Украины

В епархия Украинской Православной Церкви помогают украинским военнослужащим и терробороне.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, всесторонняя помощь организовывается по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

В Ровенской епархии УПЦ приобрели 60 бронежилетов, которые передали ровенским стражам порядка и терробороне Острога. Денежные средства на покупку выделили духовенство и благотворители епархии.

«Сегодня тяжело купить бронежилет, волонтеры и наши воины знают об этом. Поэтому я искренне благодарю благотворителей, которые не захотели озвучивать свои имена, за возможность экипировать наших воинов», - отметил координатор православного волонтерского пункта епархии протоиерей Виктор Земляный.

В Хмельницкой епархии УПЦ оказывают постоянную помощь украинским воинам.

«Стараниями земляка Романа Приходченко из Польши поступил гуманитарный груз для передачи нашим воинам. Работники предприятия «Автошрот» в городе Валбжих вместе с Романом закупили и передали защитные бронежилеты, лекарства и средства личной гигиены», – сообщили на странице в Фейсбуке прихода в честь преподобного Онуфрия Великого в городе Городок.

Владимир-Волынское благочиние передало сотрудникам центра приема помощи (РБК) средства первой медицинской помощи: антисептики, бинты, жгуты, обезболивающие для Вооруженнымх Сил Украины.

В Александрийской епархии УПЦ протоиерей Виктор Мисяйло вместе с верующими Успенского храма заготовили для защитникам на передовую вареники, воду и тушенку.

На Виннитчине Браиловский монастырь УПЦ передал очередную гуманитарную помощь для украинских военных.

Клирик Винницкой епархии помогает воинам ВСУ бронежилетами, рациями, тепловизорами и другой военной амуницией. Протоиерей Анатолий Кузнецов неоднократно объявлял сбор финансовой помощи в поддержку воинов, также приобрел многие вещи военного снаряжения, была собрана и отправлена ​​на передовую гуманитарную помощь от прихода апостола Иоанна Богослова села Михайловка.

Митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент предоставил продукты питания и средства гигиены для нужд организаций, готовящих питание для украинских военных в Нежине и в еле Новомосковск. В Вертиевку помощь доставил протоиерей Василий Лучик, организующий при местном приходе поддержку для защитников Украины.

В Харькове священнослужители Казанского храма УПЦ совершили молебны на местах пребывания территориальной обороны и военнослужащих. Клирики епархии благословили молитвой и окроплением святой водой воинов, блокпосты, технику и орудия.

Настоятель храма протоиерей Михаил Богачев пожелал военнослужащим неотступной помощи Божией, Покрова Пресвятой Богородицы и чтобы каждый из воинов вернулись в свой дом живыми.