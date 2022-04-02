Румынская Церковь во время войны помогла Украине на 5 миллионов евро

Румынская Православная Церковь за период войны помогла пострадавшим от военных действий в Украине гуманитарной помощью на сумму более 26 миллионов лей (5,2 миллионов евро).

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом пресс-служба Румынского Патриархата указала в отчете о помощи Украине с момента начала военных действий по 24 марта.

«На фоне затянувшегося гуманитарного кризиса, вызванного войной в Украине, Румынская Православная Церковь продолжила свою широкую социально-благотворительную деятельность», − сообщается в документе.

Новые данные Пресс-службы относятся к временному интервалу с 18 по 24 марта.

За период с 18 по 24 марта суммы в размере 3490 евро и 340 евро были пожертвованы Церкви через онлайн-платформу «Помогай с радостью», активированную Румынским Патриархатом в сотрудничестве с Федерацией благотворительности.

К священнослужителям и волонтерам, принимающим участие в акциях поддержки беженцев из Украины, присоединились еще 1926 человек.

За указанный период времени гуманитарная помощь деньгами, продуктами питания, предметами гигиены, медикаментами составила 1 358 889 лей (271 777 евро).

Услугами перевода воспользовались 9 427 прибывших, консультациями по текущим вопросам − 8 944, медицинской помощью − 164 и образовательными услугами − 6 741 человек.

Для размещения беженцев в настоящее время насчитывается 11 018 мест, из которых 7 301 − с питанием.

Также продолжились транспортные гуманитарные поставки. За отчетный период было выполнено 62 перевозки в Румынии, 7 перевозок организовано в Украину и 2 − в Республику Молдова. Их общая стоимость составила 977 862 лея (195 572 евро).

Сообщается, что на прошлой неделе в акции Румынского Патриархата «Сдай кровь для Украины» приняли участие 342 новых донора.

В период с 18 по 24 марта 2022 года епархии Румынской Православной Церкви в сотрудничестве с Федерацией благотворительности оказали гуманитарную помощь Украине на сумму 2 529 456 лей (505 891 евро). Общая помощь с начала военных действий составила 26 224 213 лея (5 244 800 евро).