Управделами УПЦ рассказал о духовном опыте, который Бог посылает людям во время войны

Каждый человек должен научиться внутреннему миру и молитве.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) во время проповеди.

Владыка отметил, что длительный пост сказывается на человеческой природе: каждый постепенно начинает ощущать слабость человеческого естества. «Но не должны расслабляться, не должны уменьшать тех малых подвигов, которые взяли на себя. Потому что в такое сложное время нужно попоститься и за тех, кто не имеет такой уникальной возможности. Ведь не каждый может сейчас посещать храм, принимать участие в церковных Таинствах. А те, кто имеет такую возможность, должен благодарить Бога и понимать, что на нём лежит особая ответственность».

«Все те малые подвиги, которые на себя берём, важны не сами по себе. Всё имеет значение только тогда, когда умеем дать правильную оценку всему, что есть внутри каждого из нас», - продолжил митрополит Антоний.

Также владыка отметил, что ограничение в пище, в информации, попытка ограничить свои мысли, - всё это необходимо в пост для того, чтобы дать объективную оценку своей жизни.

Сейчас то время, когда каждый осознаёт, что до войны у него «были не те ценности», - отметил архиерей.

«Я помню, когда в детстве взрослые общались, у них всегда был в разговоре рубеж - «до войны». Это означало, что было время до той страшной Великой Отечественной войны. У нас уже, наверное, до конца дней земной жизни будет новый рубеж - «до войны»», - поделился иерарх УПЦ.

«Как и все войны заканчиваются, закончится и эта война. И важно, чтобы вышли из неё не просто победителями внешними, но и победителями внутренними, победителями в молитве, в борьбе с помыслами, со своими эмоциями, своими стремлениями всё знать - как будто от этого что-то зависит - обретя понимание ответственности за свою жизнь. Ведь Господь сейчас дал возможность оценить, что значит жить, не понимая, встанем мы утром или нет. Это, конечно, особый опыт, который мы пронесём до своего последнего издыхания», - отметил архиерей.

Митрополит Антоний отметил, что сейчас прежде всего нужно научиться молиться.

«Сейчас не имеем какой-то возможности делать что-то внешне важное, но что необходимо - это, конечно, молитва. Святые отцы говорили, что чтобы научиться молиться, почувствовать сладость молитвы, необходимо быть в мире с самим собой и с ближним. Потому что если нет мира с ближним, во время молитвы в храме или перед иконой дома, ум блуждает. Тогда произнося слова молитв, внутри, в помыслах начинаем и ругаться, и переживать за свою самооценку: «Мы бы не так поступили, нас обидели, нам не то сказали, на нас не так посмотрели».

Управделами УПЦ подчеркнул, что молитва - это внутренняя борьба, способность остановиться в этих помыслах, чтобы по-настоящему вникнуть в каждое предложение молитв, оставленных преподобными и святителями.

«Очень важно встать перед иконой и искренно попросить у Господа самого главного, что может быть в жизни. Не просить чего-то материального, не просить чего-то обозримого, но просить прожить это время без ропота», - продолжил он.

Также сейчас важно научиться внутреннему миру, - считает владыка.

«Несмотря на грохот пушек и льющуюся из СМИ ненависть и агрессию - через всё это пройти и всё же сохранить себя как образ и подобие Божие, не дать вовлечь себя в сети страстного, безжалостного состояния внутренней агрессии», - заключил митрополит Антоний.