Священник УПЦ объяснил, что поможет пережить смерть близкого

Необходимо молиться об упокоении души близкого человека и довериться Промыслу Господа.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, об этом сказал протоиерей Андрей Чиженко.

«Смерть происходит по воле Божией. Поэтому смерть, в том числе и смерть близкого человека, нужно принять как Божью волю. Именно принять смерть, смириться с ней. Т. е. если Господь попустил кому-то умереть, то для него это однозначно лучше. Потому что Божественный Промысл печется, заботится о нем и о нас. В твоем горе есть не только ты и усопший. Есть еще и Третье Лицо. Это Бог, Который всё здесь и для тебя, и для усопшего премудро устроил и продолжает устроять», - сказал священник.

Он напомнил, что «за гробовой доской не тьма и небытие, но как раз бытие - преогромный мир».

«И этот, видимый мир, в котором мы живем, стремится и, как корабль по волнам времени, плывет в тот мир. И все мы там будем. И еще увидим наших дорогих усопших. Потому что «Бог не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22:32)», - подчеркнул отец Андрей.

Он обратил внимание, что практически всё погребальное богослужение нашей Церкви построено на двух принципах: вымолить у Бога прощение грехов для усопшего, чтобы он смог попасть в Царствие Небесное и рассказать его живым близким о том, что мы все воскреснем для будущей жизни.

Священник призвал людей, которые потеряли близкого человека, постараться не поддаваться отчаянию, а молитвой и делами милосердия поддерживать себя и душу усопшего.

«Часто тяжесть нашего горя состоит в искаженном понимании мира. Мы хотим, чтобы мы и наши умершие близкие жили здесь на земле, вечно. Мы не хотим ни для них, ни для себя Царствия Небесного. И мы не верим Богу. Мы, может быть, верим в Него, но не верим Ему. А ты поверь Господу и возжелай паче всего остального для себя своих живых и усопших сродников Царствия Небесного. И твое горе станет светлым, а любовь, которая побеждает всё, на своих золотых крылах понесет наших усопших в преогромный и светлый мир, куда в свое время, дай Бог, попадем и мы», - подытожил отец Андрей.