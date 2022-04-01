Студенты духовных школ УПЦ поддерживают нуждающихся во время войны

Студенты Киевских духовных школ и Харьковской духовной семинарии Украинской Православной Церкви помогают пострадавшим от военных дейтсвий и украинским военным.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, ежедневно студенты оказывают помощь жителям Харькова, страдающим от военных действий в городе и на территории области.

Совместно с преподавателями и волонтерами семинаристы участвуют в приеме и разгрузке гуманитарной помощи, развозят продукты, медикаменты и средства гигиены жителям наиболее пострадавших от обстрелов районов, передают помощь в бомбоубежища, медицинские учреждения, готовят еду для горожан, которые укрываются в метро. Семинаристы, имеющие медицинское образование, оказывают пострадавшим первую медицинскую помощь.

Харьковская духовная семинария всесторонне помогает людям с первых дней войны. Тем, кто вынужден был покинуть свои дома, духовная школа предоставила для временного проживания свои помещения.

Киевская духовная академия и семинария с первого дня военных действий приобщилась к помощи всем нуждающимся: ежедневно передаются горячие обеды и продукты украинским защитникам, пожилым людям, инвалидам.

В Киевских духовных школах нашли убежище на период войны около 20 человек и более 40 беженцев ежедневно питаются в академической трапезной.

Ректор КДАиС епископ Сильвестр, проректор по воспитательной работе епископ Згуровский Амвросий, протоиерей Сергий Ющик, преподаватели и студенты стали донорами крови для пострадавших от военных действий и воинов ВСУ.

За каждой Литургией в академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы возносятся молитвы о наступлении мира и здравии воинов ВСУ, ежедневно служится лития об упокоении погибших защитников и мирных жителей. По четвергам — акафисты с молитвой о здравии и упокоении украинских воинов.