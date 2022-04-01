Епископ УПЦ призвал политиков к взвешенным действиям в вопросах Церкви

Законопроекты и действия, направленные против верующих Украинской Православной Церкви, создают напряжение и провоцируют разделения в обществе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«На днях в Верховной Раде Украины появилось несколько законопроектов, направленных на запрет Украинской Православной Церкви, а также на фактическое исключение ее деятельности на территории нашего Государства. Понятно, что инициаторами подобных законопроектов выступают враги Церкви, пытающиеся использовать время войны для достижения собственных интересов», - отметил владыка.

По его словам, некоторым политикам «гораздо легче заниматься спекуляциями на религиозной почве, чем реально помогать Украине защищать каждый клочок своей земли в войне против России».

«Как показывает история, использование религиозной тематики для поднятия собственного политического имиджа, на самом деле, ничего полезного не принесет ни политикам, ни, тем более, Государству и его народу», - подчеркнул епископ Виктор.

Архиерей обратил внимание, что захваты храмов УПЦ, агрессивная риторика в СМИ и соцсетях по отношению к УПЦ и ее верующим «сеет только раздор и провоцирует гражданское противостояние».

«Призываем всех украинцев к миру и взаимопониманию, а политиков - к взвешенным словам, действиям и решениям, особенно в чувствительных вопросах, которые касаются Церкви», - обратился владыка.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя законопроект о запрете деятельности УПЦ, подчеркнул, что позиции РПЦ и УПЦ по поводу войны в Украине не совпадают. Он также заявил, что спекуляция на тему религии во время войны может привести к внутреннему конфликту.