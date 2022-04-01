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В УПЦ простились с погибшими защитниками Украины

01.04.2022 / 16:40
В УПЦ простились с погибшими защитниками Украины
Источник: Центр информации УПЦ
Вечная память усопшим Защитникам Украины

В Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Черновицкой и Полесско-Сарненской епархиях духовенство и верующие Украинской Православной Церкви провели в последний путь погибших, защищая  Украину от вооруженной агрессии РФ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Кропивницком протоиерей Иоанн Шемедюк и клирик собора протодиакон Виталий Каитан совершили чин отпевания 22-летнего Защитника Украины Богдана Пискуна

На Харьковщине настоятель храма в честь святителя Николая города Люботин протоиерей Иоанн Илинич отпел воина Руслана Павловка, погибшего в боях с российским оккупантом.

В этот же день настоятель кафедрального собора в честь Нерукотворного Образа Спаса города Павлоград Днепропетровской епархии протоиерей Павел Бурлай в сослужении духовенства Павлоградского благочиния совершил чин похорон погибшего военнослужащего Владислава Горянца.

На Виннитчине в соборе Успения Пресвятой Богородицы города Бар отпели 37-летнего воина Андрея Каляфицкого.

В Одесской епархии духовенство соборно совершило отпевание Защитников Украины:  воина Александра Беспалько в храме святой мученицы Татианы в селе Выгода, воина Василия Килинича в селе Прилиманское, воина Владлена Запорожана  в Свято-Николаевском храме села Приморское Лиманской ОТГ; воинов Ивана Липского, Александра Криворучко, Валентина Тинкалюка и Константина Ирана в храме на Западном кладбище города Одесса.

«За каждого воина мы возносим свои молитвы к Господу, молимся об упокоении их душ и послании утешения их матерям, женам и сослуживцам», – сообщают в епархии.

На Букоине 30 марта в селе Козыряны Кельменского района отпели Защитника Украины Анатолия Потерейко. У Героя остались 19-летний сын и 8-летняя дочь.

31 марта 2022 года жители города Сарны провели в последний путь военнослужащего Петра Шимко, погибшего в Николаевской области в результате обстрела российскими установками «Град».

Вечная память усопшим Защитникам Украины.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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