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Управделами УПЦ призвал каждого сделать свой выбор

01.04.2022 / 16:11
Управделами УПЦ призвал каждого сделать свой выбор
Источник: Центр информации УПЦ
Жизнь святых, которые воплощали в жизнь Христовы заповеди, не была благополучной по земным меркам

Кто сбережет свой жизненный крест и выберет быть с Богом – обретет Царство Небесное.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич)

«Мы должны по-другому взглянуть на свою жизнь и на крест, который Христос возлагает на каждого из нас. В этом году он неимоверно тяжел и возникает искушение избавиться от него. Каждый из нас хочет иметь благополучную жизнь, достаток, карьеру, уважение окружающих, комфорт и в то же время считаться хорошим христианином. В свое время это возможно было совмещать. Однако сейчас нужно делать выбор. Христос сказал ученикам: «…Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мною», - напомнил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что жизнь святых, которые воплощали в жизнь Христовы заповеди, не была благополучной по земным меркам.

«Нести свой крест тяжело. Крест – это осуждение от людей, издевательства, изгнание и даже убийство. Всё это сейчас переживают верные нашей Христовой Церкви. Но претерпевший до конца будет спасен. Таким Бог дарует великую награду – Свое Царство», - подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний обратил внимание, что в современном мире существует мнение, что «несение креста – это бессмысленная трата сил, что нужно избавиться от него».

«Сегодня от нас требуют определенных шагов и в церковной жизни. Нужно только согласиться – и, как утверждают, преследования закончатся, и приобретем почитание от общества. Но является ли эта погоня за «авторитетом и почитанием» дорогой в Царство Божие? Будет ли она соответствовать словам Христа: «кто хочет идти за Мной, пусть отречется себя»? Нет. Наша жизнь напоминает бег с препятствиями. И постоянно возникает соблазн обойти их, а не преодолеть. Широка дорога, ведущая в погибель, и узок путь, ведущий в жизнь вечную. Кто сбережет свой крест, кто претерпит до конца, тот спасется», - подытожил управделами УПЦ. 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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