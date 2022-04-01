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Во всех епархиях УПЦ помогают украинским военным, беженцам и больницам

01.04.2022 / 15:43
Во всех епархиях УПЦ помогают украинским военным, беженцам и больницам
Источник: Центр информации УПЦ
По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

 Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Кролевце прихожане и настоятель Спасо-Преображенского храма собрали гуманитарную помощь для территориальной обороны. Верующие из сел и города Кролевецкой общины собрали сахар, крупы, картофель, морковь, муку, консервацию и передали для нужд территориальной обороны. При храме, который находится возле Кролевецкой больницы, стараниями настоятеля, прихожан, медицинских работников и жителей микрорайона организована  выпечка хлеба, пирожков и приготовление вареников для защитников Украины.

На Кировоградщине прихожане Благовещенского храма сшили необходимую амуницию для воинов. Ее передадут прихожанам-защитникам и их собратьям вместе со святынями. На базе воскресной школы храма был организован детский сад для переселенцев.

Духовенство и верующие епархии помогают нуждающимся продуктам и лекарствам, занимаются детьми с инвалидностью и одинокими людьми, готовят бесплатные горячие обеды.

На Виннитчине священники епархии помогают воинам ВСУ бронежилетами, рациями, тепловизорами и другой военной амуницией. Помощь была собрана и отправлена на передовую от прихода св. апостола Иоанна Богослова села Михайловка.

В Ровенской епархии верующие УПЦ села Бармаки поддержали воинов из Добровольческого интернационального батальона и местных добровольцев терробороны. Воины вошли в храм, где помолились и поклонились святыням, а священник помазал их святым маслом, окропил святой водой и благословил. Для воинов также организовали горячие обеды.

На Полтавщине семьи беженцев и переселенцев продолжают получать помощь в виде продуктовых наборов и средств личной гигиены в штабе центра, который действует в помещении храма Всех святых Полтавской земли. Волонтеры центра и священники, общаясь с семьями беженцев и переселенцев, раздают им текст молитвы о мире в Украине и просят каждый день молиться о прекращении боевых действий.

По всей Одесской епархии УПЦ продолжает осуществляться гуманитарная миссия по поддержке беженцев, военнослужащих и всех нуждающихся в помощи. В ней задействованы как духовенство, так и прихожане храмов, активными ее участниками стала православная молодежь.

Настоятелем Михайловского храма в деревне Тузлы протоиереем Николаем Гордейчуком, для Вооруженных Сил Украины были переданы продукты и средства личной гигиены. В Успенском храме села Прилиманское регулярно готовят обеды воинам, которые несут службу на блокпостах. От прихожан Успенского храма села Кривая Балка Саратского благочиния для военных ВСУ было с любовью приготовлено более 2000 вареников. А настоятель Свято-Успенского храма в селе Плахтеевка протоиерей Василий Дякуник передал на блокпосты палатки, сетки, дождевики, буржуйки, дрова и около 4 тонн различных продуктов.

В Черновицко-Буковинской епархии хирургическое отделение Городской детской клинической больницы Черновцов получило медицинские средства, собранные усилиями религиозной общины УПЦ в честь святителя Николая города Лекко, Италия. Помощь передали волонтеры из гуманитарного центра при Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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