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Святогорский митрополит УПЦ объяснил, почему Бог никогда не оставляет людей

31.03.2022 / 15:59
Святогорский митрополит УПЦ объяснил, почему Бог никогда не оставляет людей
Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей призвал помнить, как важно всегда оставаться с Богом

Господь не оставляет человека в Своей безграничной любви, человек сам отворачивается от Него.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на foma.in.ua, об этом сказал наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений.

«Разве Господь нас оставил? Вспомните, братья и сёстры, сколько литературы духовной издавалось перед теперешними временами. Господь хотел через неё воспитать нас людьми праведными...А мы пренебрегали чтением духовной литературы, предпочитая сидеть в телефонах или в празднословии, осуждении, ропоте...Нам некогда было читать духовную литературу и назидать свою душу праведностью! Сколько храмов Господь построил для нас, чтобы мы могли в них исповедоваться и причащаться! Мы ходили на Пасху паски святить, на Крещение - воду...Не сказать, чтобы мы толпились в храмах так, что и дворы церковные были забиты людьми в великопостные дни покаяния», - напомнил митрополит Арсений.

Владыка подчеркнул, что каждый может вспомнить в своей жизни примеры, когда оставлял Бога.

«Помните, братья и сёстры, что не нас оставили, а во многих примерах нашей жизни мы́ оставляли - и заветы духовников своих, и Бога с Его заповедями, которые продиктованы любовью к нам для нашей пользы и спасения», - сказал наместник Лавры и призвал верующих молиться об оживлении душ.

Архиерей призвал помнить, как важно всегда оставаться с Богом. 

«Бог никогда не оставляет людей - люди, бывает, оставляют Бога. И не Дай Боже, чтобы мы были из тех, кто Его оставил. Без Бога радости в жизни нет и скорби переживать тяжко. А с Богом, как говорили наши деды и прадеды, «хоть за край моря». Дай Боже нам, держаться за ризу Христову, и в каком звании Господь нам судил жить в этом мире - нести его с христианской ответственностью, как последователи Христовы», - подытожил митрополит Арсений.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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