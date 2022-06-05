На Закарпатье священник УПЦ благословил воинов на защиту Украины

На Закарпатье в Свалявском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки состоялась отправка военнослужащих на обучение и защиту нашего Государства.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, с благословения митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора участие в молитве о бойцах принял заместитель председателя епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины, настоятель Всехсвятского храма Свалявы, протоиерей Роман Колерников.

Отец Роман в своем слове пожелал солдатам Божьей помощи по защите своего народа и благополучного прохождения военной службы.

После молитвы священник УПЦ окропил военнослужащих святой водой и призвал на всех Божье благословение.

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области священники Украинской Православной Церкви передали благотворительную помощь для военнослужащих и организовали праздник для детей-переселенцев.