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На Закарпатье священник УПЦ благословил воинов на защиту Украины

05.06.2022 / 15:20
На Закарпатье священник УПЦ благословил воинов на защиту Украины
Источник: Центр информации УПЦ
После молитвы священник УПЦ окропил военнослужащих святой водой и призвал на всех Божье благословение

На Закарпатье в Свалявском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки состоялась отправка военнослужащих на обучение и защиту нашего Государства.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, с благословения митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора участие в молитве о бойцах принял заместитель председателя епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины, настоятель Всехсвятского храма Свалявы, протоиерей Роман Колерников.

Отец Роман в своем слове пожелал солдатам Божьей помощи по защите своего народа и благополучного прохождения военной службы.

После молитвы священник УПЦ окропил военнослужащих святой водой и призвал на всех Божье благословение.

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области священники Украинской Православной Церкви передали благотворительную помощь для военнослужащих и организовали праздник для детей-переселенцев.

Источник: Inpress.ua
военные, Закарпатье, УПЦ
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