В Чернигове УПЦ восстанавливает разрушенный в результате обстрелов храм

В Чернигове в храме Украинской Православной Церкви в честь святителя Феодосия Черниговского начались ремонтные работы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на suspilne.media, через неделю в храме планируют возобновить богослужебную жизнь.

13 марта храм святителя Феодосия Черниговского, в котором от военных действий прятались 22 человека, попал под обстрел, один из снарядов попал в крышу храма, в результате чего купол упал внутрь, выгорел полностью алтарь и клирос, разрушилась колокольня, были разбиты колокола, сгорели бани и кресты.

10 апреля были начаты работы по разборке завалов. На данном этапе внутри церкви проложили новую электропроводку и отстраивают колокольню.

По словам настоятеля храма протоиерея Сергия Ежкуна, на Троицкую родительскую субботу в храме планируют совершить первую литургию.