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Управделами УПЦ рассказал о псалме, который помогает победить страх и панику

04.06.2022 / 14:40
Ничто не может затмить славы Божией, никто не может быть сильнее и могущественнее Его, в Боге наша сила и надежда

95-й псалом – это обращение ко всем живущим людям, возвещение, что Бог управляет всей вселенной, судит все народы, и это должно стать поводом для радости.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Псалом говорит о царстве Христа. В нем представлен призыв ко всем народам прославить Бога, поклониться Ему и воздать Ему славу, как единому Богу», - сказал архиерей.

Митрополит отметил, что при чтении данного псалма, сердца открываются навстречу Богу.

«Вера в Бога, в Его нераздельную власть, должна победить все страхи в нашем сердце перед любыми испытаниями. Нужно ощутить счастье от владычества Христа на земле и на Небе. Только Он наш Бог и Господин, вечный Властелин жизни. Все остальные земные власти, идущие против Бога – идолы, не больше. Их правление временно и иллюзорно», - сказал он.

Архиерей пояснил, что ничто не может затмить славы Божией, никто не может быть сильнее и могущественнее Его, в Боге наша сила и надежда.

«Если всем сердцем своим, с трепетом и благоговением припасть к Божьим стопам, возблагодарить Его за все милости и благодеяния, поклониться Его могуществу и силе, то все напасти исчезнут из жизни, им не будет в ней места. Все заполнит Бог, все печали растворятся в Нем. И эта реальность должна обязательно наступить в жизни каждого христианина. Только Бог должен быть Властителем мыслей и слов. Только Он должен управлять действиями. Только на Нем держится наша земля и вселенная. Только Он справедлив», - продолжил владыка.

«Человеку заповедано радоваться. Это наш ответ на Божью любовь. Наша маленькая жертва. И не должны предавать этой любви, должны оставаться верны ей. Пусть радость от осознания того, что Бог есть и мы Его чада, согревает сердце и укрепляет веру в Отца Вседержителя», - подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний, псалом
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