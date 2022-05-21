Управделами УПЦ рассказал о псалме, который дает силу и вдохновение

Чтобы навести в своей жизни порядок нужно читать 115-й псалом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Слова 115-го псалма прекрасны и удивительны. Их простота и точность настраивают душу и ум на самый высокий духовный лад», - отметил владыка.

Митрополит Антоний привел слова святителя Игнатия (Брянчанинова): «Душа человека стяжавает качества, соответственные своей деятельности».

«Поэтому так важно постоянно выводить свою душу из тьмы к свету, из безверия к вере. Все «впечатления, составляющие достояние души в час смерти ее, остаются достоянием ее навеки, служат залогом или ее вечного блаженства, или ее вечного бедствия», согласно Игнатию (Брянчанинову)», - сказал архиерей.

Владыка отметил, что любовь к Богу заложена в человеке при его создании. «Это корень жизни, без которого нет самой жизни. Каждое мгновение – подарок от Создателя, наше существо теплится только благодаря Его энергиям и Его воле, наши мысли руководимы Его силой, сообщающейся нам», - добавил он.

«Творец – совершенен. Его творения созданы гениально и мастерски и совершенны в Нем, Его любви. Если сетуем на свою судьбу, свое предназначение, то в таком случае стремимся не к большей любви, а к меньшей. Только вера в Господа и Его волю и сознательное стремление к подчинению ей возвращают каждого к изначально задуманному Божьему плану относительно нас. Это начало начал. Начало нашего единения с Богом, открывающее душе дверь к вечному блаженству», - пояснил управделами УПЦ.