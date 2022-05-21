Войти | Зарегистрироваться
17:07

суббота,
21 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ рассказали, как будут реагировать на попытки запретить Церковь

21.05.2022 / 14:35
В УПЦ рассказали, как будут реагировать на попытки запретить Церковь
Источник: Центр информации УПЦ
Согласно Конституции, все граждане Украины равны в правах, это касается и свободы совести

В случая принятия законов, запрещающих Украинскую Православную Церковь, духовенство и миряне будут защищать свои права и принципы свободы совести на всех юридических площадках, вплоть до европейского уровня.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написала глава Синодального отдела УПЦ «Миссия «Церковь и культура», настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря в Одессе игумения Серафима (Шевчик) на своей странице в Фейсбук в открытом письме к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Генеральному прокурору, Службе безопасности Украины, главе Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

Игумения заявила, что сейчас, во время военных действий, некоторые силы начали безумную кампанию против УПЦ и ее верующих. В СМИ оппоненты канонической Цереви раздувают разные фейки, клеймя и оглашая безапелляционные приговоры. Также незаконные действия идут со стороны некоторых представителей власти.

В частности, в Верховной Раде регистрируются законопроекты о запрете УПЦ и конфискации всего церковного имущества, закрытии лавр, монастырей и храмов.

«Некоторые органы самоуправления и депутатские советы на местах вопреки закону и собственным полномочиям запрещают УПЦ, распределяют конфессиональную принадлежность приходов», – написала матушка Серафима.

Она рассказала, что все эти действия ведут к увеличению напряжения в общественной жизни, что выливается в ужасающие эксцессы с избиением участников крестных ходов, нападения на храмы прямо во время Божественной литургии, угрозы священнослужителям, шельмование УПЦ в средствах массовой информации, в выступлениях некоторых чиновников и депутатов. «Раздаются утверждения, что право на существование имеет только одна православная конфессия со статусом государственной Церкви, а УПЦ должна быть уничтожена», – заявила игумения.

Матушка Серафима напомнила, что согласно Конституции, все граждане Украины равны в правах, это касается и свободы совести. «Но если вопреки Конституции и законодательству будут приняты законы о запрете УПЦ, это станет свидетельством нарушения свободы совести в Украине, фаворитизме в отношении определенных конфессий, отсутствии демократии», – добавила она.

«Наши верные не будут молчать. Мы будем упорно защищать свои права и принципы свободы совести на всех юридических площадках, вплоть до европейского уровня. Если же к нам не прислушаются на местах и возникнет критическая ситуация, которая будет угрожать существованию Церкви, мы оставляем за собой возможность напрямую обратиться в международные мировые структуры: ООН, европейские учреждения, Всемирный Совет Церквей и другие», – заявила игумения Одесского монастыря УПЦ.

Она призвала власти не доводить до подобного позора в нынешнее время господства демократии и верховенства права.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 мая
20 мая
19 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.