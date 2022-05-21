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На Киевщине и Ровенщине сторонники ПЦУ пытаются захватить храмы УПЦ

21.05.2022 / 16:45
На Киевщине и Ровенщине сторонники ПЦУ пытаются захватить храмы УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
21 мая рейдеры ПЦУ начали захват храма Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в поселке Иванков Киевской области

В Киевской и Ровенской областях сторонники ПЦУ пытаются захватить храмы Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 21 мая рейдеры ПЦУ начали захват храма Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в поселке Иванков Киевской области.

«Прямо сейчас в Иванкове террористы ПЦУ захватывают храм. Просьба помолиться за архиепископа Кассиана и архимандрита Лонгина с паствой», – написал на своей странице в Фейсбуке архиепископ Обуховский Иона, викарий Киевской епархии УПЦ.

Сообщается, что несколько мужчин болгарками срезают замки на дверях церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Окружающая этих людей полиция охраняет этот беспредел. В то же время верующие УПЦ сообщают о том, что в их отношении применяют физическое насилие.

Также на Ровенщине в селе Балашов сторонники ПЦУ начали силовой захват Свято-Троицкого храма УПЦ.

«Сторонники ПЦУ требуют ключи от храма. Настоятель отец Валерий и его паства, верная УПЦ, просит святых молитва», – говорится в сообщении на странице пресс-службы Ровенской епархии в Фейсбуке.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, захват храма
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