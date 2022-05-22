В УПЦ помогают защитникам Украины, беженцам и медикам

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

На Буковине при приходе в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Сторожинец было отправлено 20 тонн гуманитарной помощи в Днепр для передачи военным ВСУ, которые на передовой защищают нашу Родину от российской агрессии. Груз был собран и передан верующими Сучавской Архиепископии Румынской Православной Церкви.

Передачей помощи занимался протоиерей Георгий Ковальчук, руководитель гуманитарного центра «Благовест».

Также трудами протоиерея Георгия Ковальчука и протоиерея Валентина Павленко два груза гуманитарной помощи (масса каждого – 5 тонн) были переданы Благотворительному фонду «Покров Пресвятой Богородицы». Грузы будут переданы жителям Харькова, страдающим от военных действий. Были отправлены консервы, медикаменты, детское питание, средства гигиены, моющие средства, вода, одежда. Православные волонтеры также передали шестьдесят футболок для военных ВСУ.

В Александрийской епархии православные волонтеры передали продукты питания для раздачи нуждающимся и вынужденным переселенцам.

На Черниговщине клирик Свято-Троицкого Густинского женского монастыря иерей Сергей Беркут встретился с членами Прилукского центра Украинского общества слепых. Священник пообщался с собравшимися и объяснил значение десяти заповедей Божьих.

В Харьковской области митрополит Онуфрий передал продукты питания, средства гигиены и лекарства харьковчанам, проживающим в районах Пятихатки и Северная Салтовка. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Губаровка иерей Николай Полянчиков передал детское питание нуждающимся семьям с детьми. Клирики храма святого равноапостольного князя Владимира Харькова протоиерей Ростислав Сабельников и диакон Владимир Малиновский оказывают гуманитарную помощь харьковчанам, проживающим на Салтовке и других районах города. Также священники передают необходимые медикаменты в медицинские учреждения Харькова. Братия Покровского мужского монастыря Харькова передала детское питание и продукты харьковским волонтерам, которые оказывают помощь переселенцам с детьми и пенсионерам в Харьковской области.