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Правоохранители эвакуировали мирных жителей из пострадавшего от обстрелов скита Святогорской лавры

22.05.2022 / 13:22
Правоохранители эвакуировали мирных жителей из пострадавшего от обстрелов скита Святогорской лавры
Источник: Центр информации УПЦ
19 мая в результате обстрела был полностью разрушен храмв Богородичном женском скиту в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» Свято-Успенской Святогорской лавры

В Донецкой области правоохранители 21 мая эвакуировали детей, монахинь и мирных жителей из женского скита Святогорской лавры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 19 мая в результате обстрела был полностью разрушен храмв Богородичном женском скиту в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» Свято-Успенской Святогорской лавры.

«В подвале храма в селе Богородичное жили и укрывались около 100 служителей церкви – монахини, монахи и дети. Скит в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Святогорской лавры был разрушен, люди, к счастью, не пострадали. Полицейские вместе с военными, пограничниками и теробороной уговорили служителей выехать в более безопасное место. Эвакуационным транспортом правоохранители вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин в более безопасное место», – говорится в сообщении Телеграм МВД Украины. 

Сообщается, что стражи порядка также эвакуировали пятерых человек с инвалидностью – жителей села, которые не в состоянии были выбраться самостоятельно.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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