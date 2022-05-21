Мукачевская молодежь УПЦ раздала 4 тонны продуктов жителям Киевщины

Волонтеры Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь пострадавшим от военных действий жителям Гостомеля и соседних сел Киевщины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, молодежное братство передало пострадавшим 4 тонны продуктов и средств гигиены.

По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора и по инициативе епархиального молодежного братства волонтеры привезли в Гостомель и близлежащие села гуманитарную помощь, которую собрали верующие УПЦ и Ассоциация украинцев в Швейцарии.

Мукачевская епархия благодарит за помощь ассоциацию, а также духовенство и мирян Иршавы, Ужгорода, Мукачева, Заречья, благотворительный фонд «Надежда Милосердия», а также водителей транспорта и пожертвовавших топливо для поездки.

Как сообщалось ранее, в Ужгороде при храме в честь Почаевской иконы Богородицы УПЦ провела благотворительный спектакль и ярмарку воскресной школы «Образок» в поддержку ВСУ.