Войти | Зарегистрироваться
14:04

суббота,
21 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве община Академического храма КДАиС УПЦ купила внедорожник для ВСУ

21.05.2022 / 13:10
В Киеве община Академического храма КДАиС УПЦ купила внедорожник для ВСУ
Источник: Центр информации УПЦ
После освящения автомобиль был отправлен в зону боевых действий

В столице община Академического храма в честь Воскресения Христова Киевской духовной академии и семинарии УПЦ передала внедорожник военнослужащим ВСУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, автомобиль для украинских военных освятил первый проректор КДАиС и настоятель храма протоиерей Сергей Ющик.

«Внедорожник приобретен стараниями прихожан храма для нужд военнослужащих Вооруженных сил», – отметили в Киевских духовных школах.

После освящения автомобиль был отправлен в зону боевых действий.

Как сообщалось ранее, Киевские духовные школы УПЦ передали медицинские препараты и перевязочные материалы больницам города Киева и военнослужащим ВСУ.

Источник: Inpress.ua
ВСУ, УПЦ, КДАиС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 мая
20 мая
19 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.