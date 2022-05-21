В Киеве община Академического храма КДАиС УПЦ купила внедорожник для ВСУ

В столице община Академического храма в честь Воскресения Христова Киевской духовной академии и семинарии УПЦ передала внедорожник военнослужащим ВСУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, автомобиль для украинских военных освятил первый проректор КДАиС и настоятель храма протоиерей Сергей Ющик.

«Внедорожник приобретен стараниями прихожан храма для нужд военнослужащих Вооруженных сил», – отметили в Киевских духовных школах.

После освящения автомобиль был отправлен в зону боевых действий.

Как сообщалось ранее, Киевские духовные школы УПЦ передали медицинские препараты и перевязочные материалы больницам города Киева и военнослужащим ВСУ.