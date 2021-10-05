На Херсонщине и Полтавщине священники УПЦ благословили призывников на прохождение военной службы в ВСУ

Священники Новокаховской и Полтавской епархий УПЦ благословили призывников на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на missia.org.ua, в городе Горишние Плавни преподаватель Полтавской миссионерской духовной семинарии протоиерей Георгий Коваленко участвовал в церемонии проводов призывников в ряды ВСУ.

Отец Георгий благословил 27 юношей территориальной общины на службу в ряды ВСУ и окропил их святой водой.

На Херсонщине в Новой Каховке состоялись проводы призывников осеннего призыва 2021 года на срочную службу.

Секретарь епархии протоиерей Николай Ананьин благословил будущих защитников Украины на новый и ответственный этап их жизни и пожелал Божьей помощи в деле служения своему народу.

Священник подарил юношам книги Нового Завета.