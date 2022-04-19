В Мукачевской епархии УПЦ открыли благотворительную выставку в поддержку ВСУ

В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви открыли благотворительную выставку-продажу работ Анатолия Молнара.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, средства от продажи работ пойдут на нужды украинской армии.

Идея создания благотворительного проекта принадлежит журналисту-фотографу Анатолию Молнару. Любую фотокартину можно получить на холсте за направленную денежную помощь для ВСУ.

Автор представил ко вниманию 16 фоторабот, которые в деталях отражают настроение верующих во время молитвы, интерьерное украшение храмов и репортажи с важнейших праздников Православной Церкви.

«Для меня как фотографа важно, чтобы человек, который будет смотреть фото, смог почувствовать то, что чувствую сам, когда нахожусь в церковной среде. Это тепло, спокойствие, мир и благодать. Хочется, чтобы зритель получал покой, а наши военные получали те вещи, которые им необходимы для скорейшей нашей победы», – рассказал фотограф.

Выставка проходит по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора.

Как приобрести и оплатить фотокартину на холсте можно узнать на сайте епархии.