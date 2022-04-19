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Верующие УПЦ передали 3 тонны гуманитарной помощи жителям Донбасса

19.04.2022 / 13:04
Верующие УПЦ передали 3 тонны гуманитарной помощи жителям Донбасса
Источник: Центр информации УПЦ
Жителям пострадавших от боев Славянска и Святогорска передали продукты и средства гигиены

На Донбассе члены общественного союза «Миряне» передали гуманитарную помощь для жителей Славянска и Святогорска, пострадавших от военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм канал «Миряни», помощь оказали при поддержке депутата Владимира Воронова.

«Помощь старались распределить самым нуждающимся: пожилым людям и переселенцам. Памперсы и детское питание получили многодетные семьи», – поделилась представительница «Мирян» Анжела Тарасова.

Жителям пострадавших от боев Славянска и Святогорска передали продукты и средства гигиены.

Помощь оказывали через гуманитарный штаб, который развернули на территории храма УПЦ в честь Новомучеников и исповедников в Славянске.

Как сообщалось ранее, Верующие Украинской Православной Церкви объявили о начале работы всеукраинской благотворительной миссии «Любовь побеждает» для оказания помощи беженцам, внутренним переселенцам и всем пострадавшим от военных действий.

Инициаторами миссии по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия стали благотворительный фонд «Фавор» и союз «Миряне» совместно с отделом социального служения Украинской Православной Церкви.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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