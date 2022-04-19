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Митрополит УПЦ рассказал, как преодолеть ненависть

19.04.2022 / 12:35
Митрополит УПЦ рассказал, как преодолеть ненависть
Источник: Центр информации УПЦ
Единственный путь избавления от страсти ненависти – покаяние

Искреннее раскаяние в грехах поможет победить ненависть и злость в сердце.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на foma.in.ua, об этом наместник Святогорской лавры митрополит Арсений.

«У святых отцов есть такие слова: «Предатель всегда озлоблен». Предательство порождает озлобление, ненависть, неприязнь…Ненависть и злобу опасно допускать в свою душу», - отметил владыка.

Он сравнил ненависть с раковыми клеткамм, которые, если им дать развиться, разрастаются в организме и убивают всего человека.

«Так же и любая страсть: если она поселилась в душу, то будет разрастаться больше и больше. И даже когда, казалось бы, нет повода для ненависти, человек будет находить его, будет ненавидеть, оправдывая свою злобу и неприязнь, как оправдывает себя алкоголик, вор и все другие люди, заражённые той или иной страстью», - объяснил митрополит Арсений.

Владыка подчеркнул, что единственный путь избавления от страсти ненависти – покаяние.

«Нет ли у нас, братья и сестры, предательства христианской жизни, которая была бы причиной озлобленности, ненависти и неприязни? Нет ли у нас того, что могло бы нас отлучить от Христа?...Если такое есть, то мы должны поспешить на исповедь, раскаяться в этом, искоренить всё это из души своей. И тогда поверьте: когда через исповедь мы очистим душу и постараемся отойти от неправды и пожить по праве Божией, то Пасха Христова, которая наступит уже через неделю, будет праздноваться нами не просто как окончание поста, длинных тяжёлых служб и разрешение на всевозможные яства. Она будет праздноваться нами как Воскресение Христово и воскресение нашей души. Радостью воскресения будет наполнено всё наше естество... И мы будем иметь дерзновение молиться Богу как своему Отцу, любящему нас, распявшемуся за нас и ради нас воскресшему», - подытожил митрополит Арсений.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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