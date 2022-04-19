УПЦ во всех регионах помогает беженцам, нуждающимся, защитникам и больницам

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Черновицко-Буковинская епархия УПЦ передала украинским воинам пять качественных бронежилетов на сумму 40 тысяч гривен. Денежные средства на приобретение бронежилетов изъяли из общеепархиального Фонда помощи ВСУ, в который вносят пожертвования все 450 приходов УПЦ на Буковине.

Значительное пожертвование в данный Фонд внес приход захваченного Успенского храма села Михальча, 50 человек из которого защищают нашу Родину на передовой.

Это уже не первая помощь армии. По состоянию на сегодняшний день епархией передан для Защитников 71 бронежилет, а общая сумма помощи буковинских приходов УПЦ для ВСУ достигла более 600 тысяч гривен.

18 тонн гуманитарной помощи от духовенства Сторожинецкого благочиния Черновицко-Буковинской епархии и Румынской Православной Церкви получила Роменская епархия, активно помогающая пострадавшим от войны людям и предоставляющая медикаменты для раненых воинов ВСУ.

Также при Консистории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ продолжает работу пункт выдачи гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев, пострадавших от войны.

Епархиальный просветительский центр святых благоверных князей Бориса и Глеба Александрийской епархии передал продукты питания, средства гигиены и медикаменты для переселенцев и благотворительной столовой, в которой ежедневно питаются люди.

Также благочинный Долинского округа протоиерей Виктор Мисяйло оказал очередную помощь на передовую нашим защитникам.

С благословения архиепископа Александрийского и Светловодского Боголепа протоиерей Алексий Микитенко вместе с протоиереем Иоанном Шевчуком доставили из города Львов необходимый гуманитарный груз, который готовится к отправке в Харьков.

В Тернопольской епархии УПЦ в период с 11 по 17 апреля была проведена волонтерская работа: спекли и передали 4,5 тыс штук печенья военным в Волновахе и Краматорске; отправили военным в Краматорск 2 пары берцов, средства гигиены и домашние кексы; закупили необходимые медикаменты для жителей города Чернигова и отправили вместе с горючим; передали продукты в Николаевский храм села Белая для приготовления пищи для военных частей в горячих точках; передали печенье, консервы, паштеты, мивину, кофе и чай в Волновахе и другое.

В Одесской епархии гуманитарный груз, собранный при участии Белгород-Днестровского благочиния, а также властей и жителей Белгород-Днестровского, был отправлен в Ирпень и поселек Макаров Киевской области.

С первых дней войны Одесская епархия помогает беженцам и пострадавшим от боевых действий.

Так, в Свято-Пантелеимоновском мужском монастыре были организованы специальные жилые помещения для временного проживания людей, покинувших свои дома. В настоящее время на территории обители проживают женщины и дети.

В Свято-Троицком храме Кременчуга собрали пищевые продукты и необходимые вещи, которые направили для детей реабилитационного центра города, а также для переселенцев.

В Криворожской епархии УПЦ прихожане храма Преображения Господня села Чкаловка и храма в честь святого великомученика Пантелеимона села Родионовка во главе со своими настоятелями собрали гуманитарную помощь для потребностей украинской армии.

По благословению митрополита Уманского и Звенигородского Пантелеимона, настоятель Свято-Покровского храма села Юрковка протоиерей Андрей Дубровец вместе с протоиереем Владимиром Скрипничуком и меценатом прихода Сергеем Хроменко передали более 500 упаковок с продуктами питания, средствами гигиены и бытовой химией для пострадавших жителей Чернигова.

В Кировоградской епархии приход Благовещенского храма Кропивницкого с первого дня войны начал оказывать усиленную помощь для военных ВСУ, вынужденных переселенцев и всех нуждающихся.

Основными направления деятельности храма с 24 февраля по 14 апреля были: сбор и передача средств в Областной военный госпиталь на лечение военных (52 тысячи гривен передали и собрали за последние две недели 20 тысяч на лекарства для раненых); сбор и передача вещей для переселенцев, в областную психическую больницу и следственный изолятор; продуктовые наборы получили более 120 семей нуждающихся людей; помощь семьям переселенцев, детям с инвалидностью, переселенцам с маленькими детьми в виде детского питания, подгузников, средств гигиены (более 25 семей); организация и проведение детского сада «Благовест» в помещении воскресной школы на протяжении почти 4 недель, в том числе и для детей военных и переселенцев (почти 100 детей в возрасте 3 – 7 лет); передача продуктов военным терробороны, а также иконок, крестиков, свечей, духовной литературы.

В Каменец-Подольской епархии УПЦ под руководством протоиерея Андрея Сосюка организована очередная поездка с гуманитарной помощью в пострадавшие от военных действий населенные пункты Украины. В этот раз гуманитарный груз от епархии прибывает в Черниговскую область.

В Мукачевской епархии открыта онлайн-фотовыставка для благотворительной поддержки ВСУ. Идея создания проекта принадлежит журналисту-фотографу Анатолию Молнару.

«Хочется, чтобы зритель получал покой, а наши военные получали те вещи, которые им необходимы для быстрой нашей победы», – рассказал в комментарии фотограф.

Любую фотокартину можно получить на холсте за направленную денежную помощь для ВСУ.

Митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент вместе с протоиереем Владимиром Мисенко и священником Александром Гладышем посетил специализированную школу-интернат в селе Черешенки Новгород-Северского района.

Владыка пообщался с руководством заведения, воспитанниками, а также передал гуманитарную помощь от Нежинской епархии.

В Харьковской епархии не прекращается активная гуманитарная деятельность. Священнослужители и верующие помогают военным ВСУ, терробороне и всем пострадавшим от войны.

В Житомирской епархии настоятель Свято-Владимирского храма села Слобода Романовская протоиерей Максим Тишковец приобрел и освятил бронежилеты для Защитников Украины.

В каждый бронежилет была вложена иконка Божией Матери и нательный крестик. Все бронежилеты, а также другие амуниции, медикаменты, теплые вещи и специальные фонарики были переданы нашим военным.