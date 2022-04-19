Войти | Зарегистрироваться
16:51

вторник,
19 апреля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Полтаве волонтеры УПЦ передали гуманитарную помощь нуждающимся и беженцам

19.04.2022 / 15:25
В Полтаве волонтеры УПЦ передали гуманитарную помощь нуждающимся и беженцам
Источник: Центр информации УПЦ
Беженцам передали продуктовые наборы, теплые вещи и средства гигиены

В Полтаве переселенцы из зоны боевых действий получили гуманитарную помощь от Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, беженцам передали продуктовые наборы, теплые вещи и средства гигиены.

Волонтеры Гуманитарного центра Полтавской епархии и священники пообщались с семьями беженцев и переселенцев, раздали им текст молитвы о мире в Украине и просили каждый день молиться о прекращении боевых действий и возвращении мирной жизни.

В Гуманитарном центре епархии, созданном по благословению митрополита Филиппа, беженцы регулярно получают помощь от верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, Благотворительный фонд Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия «Мир Вам» передал днепровскому фонду «Остров Надежды» 143 тыс грн для закупки продуктов питания нуждающимся.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 апреля
18 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.