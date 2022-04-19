Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле притч Великого Вторника

Евангелие Вторника Страстной седмицы напоминает о Втором пришествии Иисуса Христа и о Страшном суде над человечеством.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб канале «Витражи: о вере в красках».

Владыка объяснил, что у трех притч о десяти девах, о талантах и об овцах и козлищах «есть общий стержень, который показывает нам, что должен иметь человек, чтобы не быть осужденным на Великом Страшном суде Божием. Этим стержнем является любовь и добрые дела, которые человек совершает по отношению к своим ближним».

«Первая притча из сегодняшнего Евангелия о десяти девах, которые ожидали пришествия жениха. Пять из них запаслись маслом для своих светильников, а пять – нет. Практически все святые отцы, толкуя данную притчу, сходятся во мнении, что под образом жениха представлен Сам Христос, а под образом дев – человеческие души. Но почему пять из десяти дев в притче названы глупыми? Потому что они решили, что Жених точно ночью не придет. Они были очень самонадеянными, и, таким образом, их глупость выражается в их непомерной самоуверенности. Почему мудрые девы не дали глупым взаймы масла? потому что добродетель человека может быть только его личной добродетелью. Невозможно дать кому-то свое благочестие в долг. Кроме того, то, что мудрые девы не дают своего масла глупым, указывает на тот факт, что стяжать добродетель можно только в земной жизни: после смерти добродетели невозможны"», – объяснил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что добродетель важна не сама по себе, а потому, что через нее человек проявляет свою любовь к Богу, заповедовавшему нам любить всех своих ближних.

Раскрывая смысл причти о талантах, митрополит Антоний объяснил, почему господин наказывает слугу, закопавшего свой талант в землю.

«По замечанию святых отцов, таланты, врученные господином своим слугам, – это те дары, которые даны нам Господом и которые мы должны употребить на добрые дела. Если мы это сделаем, Бог нас похвалит и сделает участниками Своего Блаженного Царства. Если же не сделаем, а просто пренебрежем тем, что дано нам Богом, Бог, естественно, осудит нас, и наша участь будет плачевной», – отметил митрополит Антоний.

Третья притча евангельского отрывка Великого вторника – притча об овцах и козлищах. Начинается притча словами: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую».

«А что же послужит причиной такого разделения? Дела любви. Под образом овец в этой притче понимаются люди, которые остались верными Богу и сохранили в своих сердцах любовь к Нему и к своим ближним. Им Христос обещает в награду Царство Вечной Жизни с Богом. Козлища же – это те люди, которые только именовали себя последователями и учениками Христа. На суде им Господь скажет ужасные, но справедливые слова: "Отойдите от меня, я не знаю вас ". Потому что их сердца были закрыты для своего Творца, они унаследуют ад – место вечных мук вдали от Бога», - объяснил управделами УПЦ.

Архиерей объяснил, что последний суд Бога над человечеством называется Страшным, потому что он будет всеобщим и окончательным, и только на земле у человека есть возможность покаяния.

«Страшный суд, который определит судьбу каждого человека в вечности, в каком-то смысле начинается уже здесь, в нашей земной жизни. Бог судит нас не по тому, какие политические взгляды мы имеем, а по тому, что мы реально делаем в жизни. И только в том случае, если мы искренне будем каяться в наших грехах, если мы будем христианами не только по имени, но и по жизни, то тогда мы услышим от Спасителя в последний день существования этого мира заветные слова: "Приидите, благословенные Отца Моего, унаследуйте Царство, уготованное вам от сотворения мира "»,– подытожил владыка Антоний.