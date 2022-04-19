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На Кировоградщине и Буковине священники УПЦ отпели украинских военных

19.04.2022 / 17:00
На Кировоградщине и Буковине священники УПЦ отпели украинских военных
Источник: Центр информации УПЦ
В Александрии тысячи людей пришли к БК «Светлопольский», чтобы проститься с погибшими защитниками Украины, погибшими от ракетного удара по аэродрому города

Священники Александрийской и Черновицкой епархий Украинской Православной Церкви совершили отпевание погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт alexandria-eparhia.org.ua, в Александрии тысячи людей пришли к БК «Светлопольский», чтобы проститься с погибшими защитниками Украины, погибшими от ракетного удара по аэродрому города.

«Страшная трагедия, боль, слезы – безразличных не было. Представители Александрийской епархии тоже пришли проститься и почтить память погибших, имена которых навсегда останутся с нами: Александр Приведенный, Денис Карпенко, Анатолий Назаренко, Максим Мельничок, Николай Воложский, Олег Заболотный», – говорится в сообщении.

Священники Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в селе Алексеевка совершили отпевание защитника Украины Николая Гиренко.

Отпевание воина совершили митрофорный протоиерей Александр Кислицен и иерей Иоанн Чаглей.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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