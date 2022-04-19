На Кировоградщине и Буковине священники УПЦ отпели украинских военных

Священники Александрийской и Черновицкой епархий Украинской Православной Церкви совершили отпевание погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт alexandria-eparhia.org.ua, в Александрии тысячи людей пришли к БК «Светлопольский», чтобы проститься с погибшими защитниками Украины, погибшими от ракетного удара по аэродрому города.

«Страшная трагедия, боль, слезы – безразличных не было. Представители Александрийской епархии тоже пришли проститься и почтить память погибших, имена которых навсегда останутся с нами: Александр Приведенный, Денис Карпенко, Анатолий Назаренко, Максим Мельничок, Николай Воложский, Олег Заболотный», – говорится в сообщении.

Священники Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в селе Алексеевка совершили отпевание защитника Украины Николая Гиренко.

Отпевание воина совершили митрофорный протоиерей Александр Кислицен и иерей Иоанн Чаглей.