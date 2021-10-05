"Ковидные" симптомы, когда необходима госпитализация - разъяснение МОЗ

Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.

"Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь различное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. В настоящее время на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных... Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкретного больного. В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения", говорится в сообщении.

В Минздраве привели перечень симптомов и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:

Боль в грудной клетке

Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности

Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92% (для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр)

Нарушение сознания

Другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

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