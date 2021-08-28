Симптомы "затяжного" ковида могут держаться в течение года

Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в научном журнале The Lancet.

Отмечается, что исследование основывается на данных по 1300 госпитализированных с COVID-19 в период с января по май 2020 года человек в китайском городе Ухань.

Согласно ему, примерно половина опрошенных через год после выписки еще чувствует по меньшей мере один симптом «затяжного» ковида - чаще усталость и мышечную слабость. Каждый третий пациент чувствовал одышку через год после установленного диагноза коронавирусной болезни.

При этом чаще эти симптомы испытывают те лица, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме.

«Затяжной COVID-19 влияет на способность человека вернуться к нормальной жизни и на его способность к работе в то время, когда мы еще не имеем доказанного лечения и программы реабилитации (после перенесения COVID-19 - ред.). Исследование показывает, что для многих пациентов полное восстановление от COVID-19 займет больше года», - говорят китайские ученые.

Также выяснили, что у женщин, перенесших коронавирус в больнице, на 43% чаще, чем у мужчин, наблюдаются симптомы усталости или мышечной слабости, а также вдвое чаще диагностируется тревожность или депрессия.

Ранее британские ученые обнаружили, что «затяжной COVID» может иметь более 200 симптомов - от «мозгового тумана» и галлюцинаций до дрожи и шума в ушах.

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