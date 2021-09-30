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У каждого третьего переболевшего симптомы COVID могут проявляться еще полгода - The Guardian

30.09.2021 / 16:47
Каждый третий человек, переболевший коронавирусом, испытывает хотя бы один симптом длительного COVID. Симптомы могут проявлятся в течении трех-шести месяцев после болезни.

Об этом сообщает The Guardian.

Ученые из Оксфордского университета, Национального института медицинских исследований (NIHR) и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC) провели исследование. Они привлекли более 270 тысяч человек, переболевших коронавирусом в США.

Результаты исследования показали, что у 37% пациентов был хотя бы один длительный симптом Covid, диагностированный через три-шесть месяцев после заражения.

Наиболее частыми симптомами были:

проблемы с дыханием,
абдоминальные симптомы,
усталость,
боль,
беспокойство,
депрессия.

Источник

коронавирус, симптомы
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