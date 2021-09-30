У каждого третьего переболевшего симптомы COVID могут проявляться еще полгода - The Guardian

Об этом сообщает The Guardian.

Ученые из Оксфордского университета, Национального института медицинских исследований (NIHR) и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC) провели исследование. Они привлекли более 270 тысяч человек, переболевших коронавирусом в США.

Результаты исследования показали, что у 37% пациентов был хотя бы один длительный симптом Covid, диагностированный через три-шесть месяцев после заражения.

Наиболее частыми симптомами были:

проблемы с дыханием,

абдоминальные симптомы,

усталость,

боль,

беспокойство,

депрессия.

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