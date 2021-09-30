Историк озвучил малоизвестные данные об участии украинского православного духовенства и верующих в спасении евреев в период Холокоста

Тысячи православных украинцев, спасавших евреев во времена Второй мировой войны, являются примером христианской праведности и святости.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на novomuchenik.org.ua, об этом во время круглого стола «Роль православного духовенства и верующих в спасении еврейского населения от Холокоста во время Второй мировой войны» сказал историк, руководитель Центра изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века Сергей Шумило.

«Среди официально признанных украинских «Праведников народов мира» значатся 9 православных священников, которые рискуя собственной жизнью, спасали жизни еврейским семьям. Также установлено, что не менее 65 украинцев, официально признанных как «Праведники мира», были по вероисповеданию православными христианами. Также было много римо и греко-католиков, баптистов, евангелистов, адвентистов. Однако у более 70% украинских «Праведников», к сожалению, их вероисповедание пока неизвестно. Поэтому можем предположить, что количество как православных, так и вообще верующих, среди украинских Праведников больше в разы», - отметил ученый.

Сергей Шумило напомнил о подвиге украинских православных священников – «Праведников народов мира», которые в годы Холокоста спасали евреев от смерти, среди которых: отец Алексей Глаголев, отец Михаил Дрончак, отец Федор Завирюха, отец Владимир Дложевский из Виннитчины, отец Михаил Клебановский из Донбасса, отец Игнатий Грогуль из Ровенщины, отец Савелий Цыбульников из Херсона, буковинский священник Иоанн Щербанович, отец Иосиф Цедрик из Закарпатья.

Однако, по словам историка, есть немало священников, чьи имена и подвиг требуют исследований и восстановления. Среди них протоиерей Николай Роменский из Кременчуга, отец Трифон Бостанюк из Одесчины, архимандрит Александр (Вишняков) из Киева и другие.

Сергей Шумило отметил, что согласно официальным данным Яд Вашем, в Украине звание «Праведник народов мира» предоставлено 2673 гражданам. Официально Украина занимает четвертое место среди стран мира по количеству признанных «Праведников», однако, реальное количество украинцев, которые спасали евреев от Холокоста на самом деле больше в разы.

«Из-за того, что до, во время и после Второй мировой войны территория Украины была разделена между другими соседними государствами, то многие уроженцы украинских земель нередко отнесены к «Праведникам народов мира» по спискам других стран. По крайней мере, известно не менее 1436 таких жителей разных регионов Украины, которые как «Праведники» официально относятся к другим странам. Таким образом, если к официальной цифре 2673 украинских «Праведников» приплюсовать еще 1436 жителей различных регионов Украины по спискам других стран, то вместе получается не менее 4109 признанных «Праведников»», - подчеркнул Сергей Шумило.

Ученый обратил внимание, что подвиг украинского священства и верующих по спасению евреев остается примером исполнения Евангельских заповедей.

«Есть основания говорить, что именно религиозные чувства и убеждения многих украинских «Праведников» были ключевыми при их выборе и поступках. И здесь мы действительно можем говорить как о подвиге праведности, так и святости. Ведь мы видим яркие примеры, как верующие христиане свою веру подтверждали реальными поступками, нередко даже ценой собственной жизни. Во многих случаях важную роль нередко играли именно религиозные убеждения спасателей. В своем жертвенном подвиге, совмещенном с риском для собственной жизни, по спасению гонимых и преследуемых сограждан еврейской национальности, многие украинцы руководствовались именно Евангельским заповедям о милосердии, жертвенности и любви к ближнему», - подытожил Сергей Шумило.