Радуцкий: через неделю-две в трех областях могут ужесточить карантин

Об этом сообщает Facebook главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

"В регионах Украины, граничащих с Польшей, растет количество больных "ковидом" и уровень госпитализации. Есть вероятность, что через неделю-две в Волынской, Львовской, Ровенской областях усилят карантин", - отметил он.

По его словам, на встрече с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким тот заявил, что польские пограничники регулярно находят у украинцев поддельные справки о вакцинации. И на сегодня в Польше нет технических средств для проверки подлинности сертификатов вакцинации в приложении "Дия".

Напомним, ранее ученые назвали регионы Украины с самой угрожающей СOVID-ситуацией.

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