Войти | Зарегистрироваться
10:37

среда,
08 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Самые опасные в плане эпидемии сейчас три области – Радуцкий

08.09.2021 / 09:04
Самые опасные в плане эпидемии сейчас три области – Радуцкий
Наиболее опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях, там могут усилить адаптивный карантин.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на согласительном совете парламента, МОЗ

Прямая речь: "Ситуация эпидемическая действительно в стране ухудшается. Мы не единственная страна, это в целом ситуация по миру. Мы сильно забыли о карантине...

Сегодня страна приближается к желтой зоне. Оранжевая и красная зона будут адаптированы только в тех областях, где есть проблема.

Самые опасные сегодня в плане эпидемии три области: Буковина, Львовская область и Винницкая область. Там, скорее всего, будет меняться цвет ограничений. Но в целом пока говорить о каком-то усилении ограничений в целом по стране рано".

В то же время, по данным Министерства здравоохранения две области уже три дня подряд не соответствуют "зеленой зоне" по динамике уровня госпитализаций – Львовская и Луганская.

Уровень заболеваемости по состоянию на 6 сентября наиболее превышен в Черновицкой и Луганской областях, а также в Киеве. Также выше установленного порога он в Херсонской, Тернопольской и Харьковской областях.


Радуцкий в выступлении также сказал, что "сегодня нет проблем с вакциной в стране, есть проблема с нежеланием людей вакцинироваться".

Поэтому он призвал нардепов не транслировать "личное мнение" на всю страну, выходя в эфиры.

Источник

коронавирус, карантин, Радуцкий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 сентября
7 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.