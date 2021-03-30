Радуцкий рекомендует не спешить с ослаблением карантина в Украине

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Радуцкий отметил, что в Ивано-Франковской области комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о поэтапном ослаблении карантина. "Открываются детские сады. Если эпидситуация улучшится, то с 5 апреля возобновят обучение в школах для учеников первых-четвертых классов. Также комиссия сняла посты полиции на въездах в область, но оставила их у населенного пункта Поляница, где остаются высокими показатели заболеваемости", - отметил он.

По словам Радуцкого, пик третьей волны в стране еще не наступил, поэтому нужно очень внимательно подходить к смягчению карантинных ограничений, а если снять часть из них слишком рано, то это может спровоцировать новую вспышку коронавирусной болезни.

"Это особенно касается западных областей, в которых традиционно активный трафик с соседними странами. В то же время в Польше эпидемия вышла на пиковые показатели - 26 марта зафиксирован антирекорд - 35 тысяч инфицированных за сутки. Сегодня правительство Польши готовит введение комендантского часа", - отметил он.

Также председатель профильного комитета сообщил, что в Германии число новых больных COVID-19 за сутки значительно выросло - до рекордных 25 тысяч. "Поэтому власти Германии срочно усилили карантин и планируют еще более жесткие меры. Большинство других европейских стран после определенного смягчения карантина вновь вернулись к жестким ограничениям", - сообщил Радуцкий.

"В последние дни много предложений по поводу введения в Украине общенационального локдауна. Я считаю, эпидситуацию нужно и в дальнейшем регулировать методами адаптивного карантина. Устанавливать действительно эффективные ограничения, которые реально выполняются и не несут угрозы остановки экономики", - подчеркнул Радуцкий.

Источник