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Лукашенко сделал заявление об Украине. Говорит, что не хочет рвать экономические отношения

28.08.2021 / 13:46
Александр Лукашенко заявил, что не хочет рвать экономические отношения с Украиной. Белорусская сторона ведет диалог с украинской.

Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

По его словам, украинцы - "это наши люди", как бы "себя там не позиционировал ваш президент".

"По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", - говорится в сообщении.

Лукашенко считает, что "Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей".

Напомним, Лукашенко обвинил Украину в переброске боевиков в Белорусь.

Он также поручил силовикам закрыть каждый метр границы Беларуси.

Источник

Беларусь, Лукашенко, экономические отношения
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