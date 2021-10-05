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В приказе Минздрава об обязательной вакцинации будет две категории профессий - Малюська

05.10.2021 / 17:15
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что приказ Министерства здравоохранения, которым утверждается перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации, будет зарегистрирован в ближайшее время.

Об этом он сказал в телеэфире.

«Документ на самом деле поступит, мы ожидаем, где-то в понедельник на его регистрацию. Идея какая: Минздрав действительно имеет право определять перечень категорий профессий, где вакцинация является обязательной, учитывая потенциальную опасность для общества. Таких категорий будет две - это государственные служащие и работники сферы образования», - сказал Малюська.

Он добавил, что Минюст будет изучать текст приказа на соответствие законодательству.

«Очевидно, в каком-то виде, возможно, мы будем дискутировать по поводу формулировок, но точно он выйдет... и будет зарегистрирован в ближайшее время», - сказал министр юстиции.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, которым утверждается перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам при отсутствии абсолютных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок.

Согласно проекту документа, обязательным профилактическим прививкам против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на период действия карантина подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений; местных государственных администраций; учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что этот приказ Минздрава должен пройти согласование в центральных органах исполнительной власти и регистрацию Министерством юстиции.

Источник

коронавирус, вакцинация
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