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Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове

05.10.2021 / 16:19
Суд взял под стражу пятерых подозреваемых в резонансном убийстве полицейского в Чернигове.

Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Черниговской области

Отмечается, что все молодые будут находиться под стражей на время досудебного расследования.

Действия четырех злоумышленников правоохранители квалифицируют по статье "Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Поступок еще одного задержанного фигуранта квалифицирован как грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, полиция устанавливает обстоятельства ночного инцидента в одном из супермаркетов в Чернигове, в результате которого погиб полицейский, еще один был госпитализирован, открыто производство по факту умышленного убийства

В воскресенье, 3 октября, в Черниговской области четырем задержанным, среди которых трое несовершеннолетних, сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского.

Источник

убийство, суд, полицейский
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