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Волынская и Ровенская епархии УПЦ передали сто тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

09.10.2021 / 12:15
Волынская и Ровенская епархии УПЦ передали сто тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру
Источник: Центр информации УПЦ
Основная часть помощи была собрана во Владимирецком районе Ровенской области и в городе Камень-Каширский Волынской области

Волынская и Ровенская епархии Украинской Православной Церкви передала более ста тонн гуманитарной помощи для переселенцев, проживающих в Святогорской лавре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, духовенство и верующие собрали сто тонн картофеля нового урожая, а также другие овощи и консервацию.

Основная часть помощи была собрана во Владимирецком районе Ровенской области и в городе Камень-Каширский Волынской области.

«Прихожане с пониманием относятся к той ситуации, которая сложилась на Донбассе, активно откликнулись на призыв о сборе гуманитарной помощи для Святогорской Лавры, в которой уже 7 лет живут беженцы, пострадавшие от военного конфликта на Востоке Украины», - отметил координатор сбора гуманитарной помощи от Ровенской епархии протоиерей Виктор Пинчук.

Как сообщалось ранее, в августе Запорожская епархия УПЦ передала несколько тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру.

Источник: Inpress.ua
гуманитарная помощь, беженцы, УПЦ, Святогорская лавра
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