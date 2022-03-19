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В Киевских духовных школах УПЦ рассказали, как помогают нуждающимся

19.03.2022 / 13:00
В Киевских духовных школах УПЦ рассказали, как помогают нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
Киевляне сердечно благодарят Киевским духовным школам за поддержку

Киевская духовная академия и семинария УПЦ с самого начала военных действий оказывает всестороннюю помощь всем нуждающимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канале КДАиС, по благословению ректора епископа Белогородского Сильвестра Киевские духовные школы активно помогают пострадавшим.

«С первых дней войны перед руководством духовных школ стояла задача сохранения жизни и здоровья как воспитанников, так и сотрудников. Часть студентов киевских духовных школ была эвакуирована из Киева, часть не смогла выехать домой, поскольку в их дома уже пришла война», – сказал первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик.

Он уточнил, что по благословению ректора студенты активно приобщились к волонтерскому движению. Ежедневно на кухне готовят до ста порций горячих обедов, их передают подразделениям теробороны, пожилым и немощным людям, которые не могут покинуть свои дома.

«Таким образом, не только молитвой, но и добрым делом и добрым словом Киевские духовные школы приобщаются к защите нашей Родины», – подчеркнул отец Сергий.

Заведующий трапезной КДАиС иеродиакон Павел (Витрюк) рассказал, что трапезная принимает и кормит всех людей, которые остались без жилья. Теперь они нашли приют в стенах Киево-Печерской лавры.

«На сегодня мы опекаем более 50 человек, среди них немало маленьких детей. Все они стали частью нашей большой академической семьи, вместе с нами трудятся, питаются, живут и молятся за благополучие нашей многострадальной Украины», – отметил он.

Киевляне сердечно благодарят Киевским духовным школам за поддержку.

«С первого дня находимся в духовной академии, нас приняли очень радушно, вместе с ними трудимся, помогаем им, готовим еду, развозим кашу для теробороны, пожилым, неимущим. Можно сказать, что мы – одна большая семья. Мы благодарим ребят, что приняли нас», – рассказала молодая киевская пара.

«Академия и семинария предоставили нам кров, еду, духовную поддержку. Мы очень благодарны студентам, очень благодарны руководству, владыке Сильвестру, братии, которые очень тепло нас принимают, поддерживают, молятся за нас», – поделилась другая киевлянка.

Источник: Inpress.ua
гуманитарная помощь, беженцы, УПЦ, КДАиС
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