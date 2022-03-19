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Столичные монастыри УПЦ помогают беженцам и пострадавшим от войны

19.03.2022 / 12:40
Столичные монастыри УПЦ помогают беженцам и пострадавшим от войны
Источник: Центр информации УПЦ
Все беженцы получают в столичных монастырях кров, полноценное питание и духовную поддержку, а нуждающиеся киевляне - укрытие от обстрелов, бесплатные обеды и гуманитарную помощь

В Киеве монастыри Украинской Православной Церкви принимают беженцев и раздают гуманитарную помощь нуждающимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам, столичные обители с первых дней военных действий открыли свои двери для всех пострадавших.

Киево-Печерская лавра раздаёт одежду, лекарства, средства гигиены, предметы для ухода за детьми в храме преподобного Агапита Печерского по адресу: улица Лаврская, 23.

Отмечается, что в гостиницах лавры разместилось более 200 беженцев.

Также Свято-Покровский Голосеевский монастырь приютил около 250 человек.

Свято-Введенский монастырь принял более 30 беженцев и еще 20 братия разместила в скиту в селе Томашевка. Как рассказали в обители, к ним приехали не только киевляне, но и пострадавшие жители Фастова и Белой Церкви.

Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь один из самых компактных в столице, но, тем не менее, смог разместить у себя 15 человек.

Также Зверинецкий монастырь собрал и передал в Управление по социальной защите Печерской райадминистарции Киева продуктовые наборы и средства личной гигиены. Это позволит централизовано распределить продукты первой необходимости среди наиболее незащищенных жителей столицы.

«Для ежедневной раздачи малоимущим и многодетным семьям переданы 110 продуктовых наборов - крупы, макароны, мука, консервы, соленья, подсолнечное масло, шампуни с гелем для душа, а также партию хлеба монастырской выпечки», - сообщается на сайте монастыря.

Сёстры Свято-Пантелеимоновского монастыря в Феофании приняли около 100 человек. «В основном, это женщины с детьми. Есть даже трёхмесячные грудные младенцы», — говорят в обители.

Все беженцы получают в столичных монастырях кров, полноценное питание и духовную поддержку, а нуждающиеся киевляне - укрытие от обстрелов, бесплатные обеды и гуманитарную помощь.

Источник: Inpress.ua
гуманитарная помощь, беженцы, УПЦ
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